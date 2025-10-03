Rietsnijder Gerrit (61) uit Belt-Schutsloot wordt onverwachts filmster

Het klinkt als een filmscenario, maar voor Gerrit Knobbe (61) uit Belt-Schutsloot (Overijssel) werd het werkelijkheid. Als een van de weinige rietsnijders die Nederland nog telt, stond hij van de ene op de andere dag op de set van de speelfilm Rietland. En dat is niet zomaar een film: Rietland is gekozen als Nederlandse inzending voor de Oscars.

Dat een rietsnijder de hoofdrol speelt, legt een spotlight op een ambacht dat langzaam verdwijnt. In Nederland zijn er nog maar zo'n 35 beroepsmatige riettelers. "Het is een afstervend beroep", zegt Wout van de Belt namens de Algemene Vereniging voor de Rietcultuur tegen Hart van Nederland. "Door natuurbehoud mogen we op minder plekken maaien, en daarnaast is er veel concurrentie van goedkoop riet uit het buitenland."

Knobbe hoopt dat de film Rietland iets kan veranderen. "De film is mooie reclame voor het gebied en de telers hier. Ik hoop dat de overheid gaat inzien hoe belangrijk ons werk is. Het riet dat wij in Nederland produceren is duurzaam, in tegenstelling tot het goedkopere geïmporteerde riet", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Hoe een rietsnijder acteur werd

Die film ging dit jaar in wereldpremière op het festival van Cannes en werd lovend ontvangen. Op 1 oktober was de Nederlandse première tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht en vanaf 9 oktober draait Rietland in de bioscoop.

De weg naar het witte doek begon met een simpel gesprek. Filmmaker Sven Bresser kwam bij Knobbe langs voor research over het ambacht. "Ik had één keer kort met hem gesproken over hoe ik in dit werk ben beland en hoe het oogstseizoen eruit ziet. Kort daarna vroeg hij ineens of ik zelf auditie wilde doen. Hij was op zoek naar iemand die het gebied goed kent. Uiteindelijk besloot ik het te doen, ook al had ik alleen een keer op de basisschool op het toneel gestaan."

Het avontuur pakte goed uit. "Het was een hele bijzondere ervaring. Even wennen, maar ik heb er geen dag spijt van gehad."