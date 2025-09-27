Terug

Zaal ontruimd op openingsavond Nederlands Film Festival

Evenementen

Vandaag, 09:06

De openingsavond van het Nederlands Film Festival is vrijdagavond vrij abrupt geëindigd toen er tegen 23.00 uur, tegen het slot van openingsfilm Voor de meisjes, iemand onwel werd.

Tijdens de dramatische slotscène riep iemand in de Stadsschouwburg in Utrecht om een dokter, omdat een van de bezoekers onwel was geworden. Om de arts en de hulpverleners met AED hun werk goed te kunnen laten doen, besloot de organisatie de zaal, waarin ongeveer 830 genodigden zaten, tijdens de aftiteling volgens protocol te ontruimen.

Uiteindelijk kregen cast en crew, toen bleek dat het beter ging met de persoon die hulp nodig had, in de foyer toch nog applaus voor hun film. Een woordvoerder van het Nederlands Film Festival zegt dat het nog nooit eerder gebeurde dat een openingsavond op deze manier eindigde.

Voor de meisjes

De hoofdrollen in Voor de meisjes van regisseur Mike van Diem en producent Kepler Film worden gespeeld door Noortje Herlaar, Fedja van Huêt, Thekla Reuten en de Vlaamse acteur Valentijn Dhaenens. De film gaat over twee bevriende stellen die op vakantie in een onmogelijke situatie belanden als een van hun dochters na een ongeluk in het ziekenhuis belandt.

Het festival vindt voor de 45e keer plaats. Het evenement duurt tot en met 3 oktober. Op die avond worden de Gouden Kalveren, de belangrijkste Nederlandse filmprijzen uitgereikt. Voor de meisjes draait vanaf 2 oktober in de Nederlandse bioscopen.

ANP

