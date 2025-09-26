Terug

Originele kostuums uit filmklassieker Titanic te zien in Den Haag

Evenementen

Vandaag, 11:08

Leuk nieuws voor fans van de filmklassieker Titanic. Vanaf zaterdag zijn in het Kunstmuseum Den Haag de originele kostuums uit de beroemde film te bewonderen. Op de expositie Titanic & Fashion. The Last Dance zijn onder andere de outfits te zien van Leonardo DiCaprio en Kate Winslet, die de iconische rollen speelden van Jack en Rose in de kaskraker uit 1997.

De tentoonstelling van de outfits uit de film wordt gecombineerd met historische, niet eerder vertoonde kleding uit de tijd dat de Titanic zonk. De kleding uit 1910, is afkomstig uit de vaste museumcollectie, maar er zullen ook nieuwe ontwerpen te zien zijn van moderne modeontwerpers.

Servies uit de film

Naast de kleding zijn er meer bijzondere objecten te bewonderen. Zo is het originele servies uit de film aanwezig. Opvallend is ook de originele kop-en-schotel en het bonbonschaaltje die scheepsarts Edward Simpson kort voor vertrek, op woensdag 10 april 1912, naar zijn moeder stuurde.

De tentoonstelling opent zaterdag 27 september.

