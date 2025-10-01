Oudgedienden keren terug in GTST voor 35-jarig jubileum

Goede Tijden Slechte Tijden viert woensdag zijn 35-jarig bestaan op RTL 4 met een speciale jubileumuitzending. Daarin keren oudgedienden, die de serie soms decennia geleden al verlieten, eenmalig terug naar het fictieve Meerdijk. Onder anderen Wilbert Gieske, Bartho Braat en Ingeborg Wieten vieren samen met de cast het 350-jarig bestaan van het soapdorp.

"Wij horen vaak van nieuwe acteurs dat zij bij ons in een warm bad terechtkomen, maar dat was het nu voor ons", vertelt Caroline de Bruijn, die sinds 1992 de rol van Janine Elschot speelt. "Het was heel innig meteen. Je gaat meteen door op dezelfde voet waar je ooit gestopt bent."

Cas Jansen keerde in 2019 na twintig jaar afwezigheid terug als Julian Verduyn. "Ik vond het heel leuk om weer terug te zijn en dat gevoel blijft", zegt hij. "Het is een heel fijne werkomgeving, waar je niet zo snel weer vertrekt."

Na 35 jaar neemt Jette van der Meij afscheid van haar rol als Laura Selmhorst in de langstlopende soap van Nederland:

1:48 Jette van der Meij over Goede Tijden Slechte Tijden

'Het gaat onverminderd door'

Bas Muijs is sinds 1999, met af en toe een onderbreking, te zien als Stefano Sanders. Ook hij keerde steeds graag terug. "Het allerleukste was natuurlijk het weer ontmoeten van de collega's met wie je de eerste periode hebt samengespeeld", zegt hij. "En aan de andere kant is het heerlijk om hier weer iedere dag je hobby te mogen uitvoeren. Zo heb ik het altijd gezien."

Tijdens de viering van het 35-jarig bestaan vertelde uitvoerend producent Idse Grotenhuis dat er inmiddels toegewerkt wordt naar het volgende jubileum, namelijk de 7500e aflevering van de soap. RTL-directeur Peter van der Vorst deelde dat er iedere dag "nog steeds ruim 1,1, bijna 1,2 miljoen mensen" naar de serie kijken. "Verspreid over RTL 4 en Videoland, en steeds meer naar Videoland. Het laat zien hoe belangrijk de serie nog steeds is, en dat gaat onverminderd door."