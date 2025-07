Prachtig afscheid overleden GTST-acteur Delivio Misiedjan (12)

De 12-jarige acteur Delivio Misiedjan is vrijdag onder grote belangstelling naar zijn laatste rustplaats gebracht. Hij overleed vorige week aan de gevolgen van een zeldzame en agressieve vorm van lymfeklierkanker.

Delivio speelde van 2019 tot 2020 de rol van Manu Mauricius in Goede Tijden Slechte Tijden. In 2023 begonnen de eerste ernstige klachten, waarna artsen ontdekten dat het ging om een zeldzame en moeilijk behandelbare vorm van kanker. "De artsen konden niets zeggen over de genezingskans", schreven zijn ouders destijds.

Witte ballonnen

Voor de dienst werd de kist van Delivio onder begeleiding van een brassband langs een grote mensenmenigte getild. Witte ballonnen in de vorm van hartjes werden opgelaten. Afgelopen zondag zou Delivio 13 jaar zijn geworden.