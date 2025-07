GTST-makers reageren aangeslagen op dood Delivio (12)

De makers en acteurs van Goede Tijden, Slechte Tijden hebben verdrietig gereageerd op het overlijden van Delivio Misiedjan. De jonge acteur, die op 12-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een zeldzame vorm van lymfeklierkanker, speelde tientallen afleveringen de rol van Manu, de zoon van Bing in de soap.

"Voor cast en crew blijft Delivio het lieve kind dat op zo'n jonge leeftijd al ontzettend professioneel was op de set", schrijft het GTST-team in een bericht op Instagram Stories. "Het is hartverscheurend dat zijn leven door deze verschrikkelijke ziekte zo vroeg is beëindigd. Wij wensen zijn familie en nabestaanden veel sterkte toe in deze zware tijd."

Ook Everon Jackson Hooi, die in de serie de rol van Bing Mauricius speelt, is diep geraakt. Hij werkte destijds samen met Delivio. "We hebben hem gekend als een superlief kind en het was heel prettig om met hem te werken. Het leven is onbegrijpelijk en soms megaoneerlijk", zegt hij in een reactie tegen RTL Boulevard.

Delivio overleed afgelopen donderdag, slechts drie dagen voor zijn 13e verjaardag op 20 juli. Zijn familie deelde eerder dat hij vredig thuis is overleden, omringd door zijn dierbaren.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt! Meld je aan

Hart van Nederland/ANP