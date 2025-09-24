Dit GTST-icoon stopt na 35 jaar, Reinout Oerlemans keert voor even terug

Een icoon in de Nederlandse televisiegeschiedenis neemt afscheid. Actrice Jette van der Meij (71) stopt na 35 jaar met haar rol als Laura Selmhorst in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ze is voor het laatst te zien in de dubbele jubileumaflevering die deze week verschijnt op Videoland.

Het afscheid van Van der Meij wordt extra bijzonder doordat haar 'tv-zoon' Reinout Oerlemans nog één keer terugkeert als Arnie Alberts. Beide acteurs waren al te zien in de allereerste aflevering op 1 oktober 1990. Oerlemans verdween in 1996 uit de soap toen zijn personage vermist raakte in de jungle van Venezuela.

Emotioneel afscheid

Van der Meij keek de speciale aflevering deze week samen met de cast, RTL-directeur Peter van der Vorst en de pers. Het raakte haar diep, vertelde ze: Om Reinout te zien als Arnie, als zo'n grote volwassen man, naast Laura, dat raakt me heel erg", zei ze geëmotioneerd. "Het is 35 jaar geleden dat we begonnen, het is de helft van mijn leven. En nu is het afgelopen, voor Laura."

Voor Oerlemans voelde de korte terugkeer "als vanouds". Hij noemde het "fantastisch en eervol om te doen" en prees zijn voormalig collega: "Ze is altijd het hart van de serie geweest. Ik heb veel aan haar te danken en ik vind het waardevol om een onderdeel te zijn geweest van zo'n belangrijke periode in haar leven."

Vrijheid na de soap

De laatste opnames zijn alweer even geleden voor Van der Meij en het leven zonder GTST bevalt haar goed, vertelde ze. "Ik heb dit heel bewust besloten en ik geniet enorm. Vooral dat ik geen eisen meer heb. Dat ik wakker word in het weekend en denk: morgen is het maandag en ik hoef geen teksten te leren", zei ze lachend.

In de jubileumaflevering vieren de inwoners het 350-jarig bestaan van het fictieve soapstadje Meerdijk. De aflevering is op 1 oktober te zien op RTL 4.

ANP