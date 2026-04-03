Op je oude dag klokkenluiden? Dat hoeft op deze manier niet zwaar te zijn

Bijna was het stil geweest in het kleine, maar uiterst pittoreske Oosterleek. Het Noord-Hollandse dorp telt krap honderd zielen, waarvan er twee klokkenluiders zijn: Co en Peter. Maar omdat beide heren op leeftijd zijn - 79 en 70 - wordt het steeds zwaarder om de klok te blijven luiden. Daarom heeft zich nu een oplossing aangediend: ze krijgen hulp van een geoliede, superjonge kracht...

Oké, het is er een van het mechanische type, aangestuurd met een afstandsbediening. Dit komt goed van pas op de drukste dagen: bij herdenkingen en uitvaarten. Dan moet de klok soms wel honderden keren klinken. En dat kost heel wat spierkracht, zo weten ook Co en Peter. "Bij een uitvaart kan iedereen het nu bedienen en dat is handig. Die komen natuurlijk altijd onverwacht", stelt de hulpklokkenluider.

Gemeentepotje

De gedeeltelijke automatisering van de bel is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van dorpsbewoners en door een subsidie van de gemeente. Die probeert met het potje 'Vitale Dorpen' kleine kernen leefbaar te houden, vertelt wethouder Idso Brouwer. Mocht er uiteindelijk dus geen opvolger worden gevonden voor Co of Peter, dan kan de kerk in ieder geval blijven luiden.

