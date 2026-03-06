Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Pride en woonwagencultuur kansrijk voor plek op UNESCO-erfgoedlijst

Pride en woonwagencultuur kansrijk voor plek op UNESCO-erfgoedlijst

Evenementen

Vandaag, 10:47

Link gekopieerd

Pride Amsterdam en de woonwagencultuur komen mogelijk op de UNESCO-werelderfgoedlijst te staan. Dat maakt de Raad voor Cultuur vrijdag bekend. In totaal heeft de raad vijf Nederlandse erfgoedelementen geselecteerd als voorselectie voor de nominatie voor UNESCO's internationale lijst van immaterieel erfgoed.

De cultuurraad koos voor: de herdenking en viering van het Leidens Ontzet in 1574, heggenvlechten, het fanfareorkest, Pride Amsterdam en de woonwagencultuur. Het is aan Rianne Letschert, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om te besluiten welk van de vijf geselecteerde erfgoedelementen wordt voorgedragen voor de UNESCO-lijst.

Wil je zien hoe Pride in 2025 werd gevierd? Bekijk onderstaande video:

Duizenden deelnemers lopen mee met Pride Walk in Amsterdam
0:59

Duizenden deelnemers lopen mee met Pride Walk in Amsterdam

Nederlands erfgoed al vijf keer op UNESCO-lijst

Namens Nederland staan al vijf vormen van immaterieel erfgoed op de UNESCO-lijst: het ambacht van molenaar, de corsocultuur, de valkerij, het zomercarnaval in Rotterdam en de traditionele bevloeiing van grasland. Welke traditie daar mogelijk bij komt, wordt in 2027 bekendgemaakt.

Generaties molenbouwers geven ambacht nog altijd van wieg tot wieg door. Zie onderstaande video:

Nederlanders houden van molens, zo blijkt maar weer tijdens de Molendagen
2:11

Nederlanders houden van molens, zo blijkt maar weer tijdens de Molendagen

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed
Molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed
Pride Amsterdam gaat voortaan een hele maand lang duren
Pride Amsterdam gaat voortaan een hele maand lang duren

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.