Pride en woonwagencultuur kansrijk voor plek op UNESCO-erfgoedlijst

Pride Amsterdam en de woonwagencultuur komen mogelijk op de UNESCO-werelderfgoedlijst te staan. Dat maakt de Raad voor Cultuur vrijdag bekend. In totaal heeft de raad vijf Nederlandse erfgoedelementen geselecteerd als voorselectie voor de nominatie voor UNESCO's internationale lijst van immaterieel erfgoed.

De cultuurraad koos voor: de herdenking en viering van het Leidens Ontzet in 1574, heggenvlechten, het fanfareorkest, Pride Amsterdam en de woonwagencultuur. Het is aan Rianne Letschert, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om te besluiten welk van de vijf geselecteerde erfgoedelementen wordt voorgedragen voor de UNESCO-lijst.

Nederlands erfgoed al vijf keer op UNESCO-lijst

Namens Nederland staan al vijf vormen van immaterieel erfgoed op de UNESCO-lijst: het ambacht van molenaar, de corsocultuur, de valkerij, het zomercarnaval in Rotterdam en de traditionele bevloeiing van grasland. Welke traditie daar mogelijk bij komt, wordt in 2027 bekendgemaakt.

