Vermiste Amy Bradley al 27 jaar weg: deze reconstructie moet helpen

Waar is Amy Bradley? De vermissing van de Amerikaanse vrouw is al zo'n 27 jaar een groot mysterie. In 1998 verdween ze op 23-jarige leeftijd spoorloos tijdens een cruisevakantie. Recent kwam haar verdwijning opnieuw onder de aandacht door een documentaire op Netflix. Marcel van Adrichem uit Hoofddorp raakte hierdoor getriggerd en maakte een gezichtsreconstructie voor de politie op de Nederlandse Antillen, waar Amy destijds verdween.

Een gezichtsreconstructie maken is volgens Marcel een flinke uitdaging, zeker bij een langdurige vermissing zoals die van Amy: “Hoe ziet iemand eruit na zoveel jaar? Het vergt kunde en inzicht. Het is namelijk een uitdaging om de verbindingen te leggen. Ik kijk naar familieportretten en dan maak ik verbindingen tussen gezichten. Ik zie dan bijvoorbeeld dat iemand de neus van de moeder heeft en de kin van de vader.”

Beeld: International Investigation Missing Persons

Zijn passie

“Het is belangrijk dat ik voorzichtig te werk ga. Ik heb te maken met ouders en gezinnen van een kind dat vermist is. Dat is zwaar voor hen. Het is natuurlijk afschuwelijk als je kind van de ene op de andere dag verdwijnt. Ik ben zelf ook vader. Daarom ben ik ook voorzichtig als ik een gezichtsreconstructie maak, want ze zien dan opeens hun kind weer. Ik vind dat ik hier respectvol mee moet omgaan,” vertelt Marcel aan Hart van Nederland.

Het maken van deze reconstructies is zijn werk. Hij doet dit met zijn bedrijf International Investigation Missing Persons: “Het is echt mijn passie. Ik maak al ongeveer tien jaar reconstructies. Ooit is het begonnen met pen en papier. Toen kwam Photoshop. Ik doe het nu in 3D. Ik ben dit gaan doen omdat vermissingen mij interesseren. Hoe kan iemand al zo lang weg zijn? Hoe is het gegaan? Soms maak ik een reconstructie uit eigen interesse, maar ik word ook weleens gevraagd, bijvoorbeeld door ouders.”

Zijn gezichtsreconstructie van Amy ligt inmiddels bij de autoriteiten op de Nederlandse Antillen. Marcel hoopt dat hij hiermee een bijdrage kan leveren aan de zoektocht naar de Amerikaanse vrouw.