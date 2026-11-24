De ovens draaien overuren bij banketbakkerij 't Bakhuys in Hilversum. Met Sinterklaas en Kerst voor de deur is het alle hens aan dek in de bakkerij. Maar tussen het harde werken door vinden de bijzondere bakkers altijd de tijd om te lachen. Met hun vrolijke filmpjes zijn de bijzondere bakkers inmiddels uitgegroeid tot echte TikTok-sterren.

Bij de bakkerij, die ook een werk- en dagbestedingsplek is voor mensen met een verstandelijke beperking, maken zo'n tien tot vijftien medewerkers niet alleen allerlei lekkernijen, maar ook grappige TikTok-video's.

Van dansjes tot sketches: één video werd zelfs ruim 6,1 miljoen keer bekeken. "Dat is echt veel, dat heeft bijna niemand denk ik", reageert bakker Naomi.

Bakkerij valt in de prijzen

Hun succes bleef niet onopgemerkt. Vorige maand wonnen de medewerkers een Special Media Award in de categorie 'Werk in Beeld', een prijs voor creatieve mediamakers met een verstandelijke beperking. Sinds die overwinning weten nóg meer klanten de bakkerij te vinden.

Maar al die aandacht stijgt de bakkers niet naar het hoofd. Met Sinterklaas en Kerst voor de deur is er namelijk genoeg werk aan de winkel. Van taarten bakken tot bestellingen klaarmaken: de handen moeten uit de mouwen. Zo komen er honderden speculaascakes uit de oven, en die moeten allemaal ingepakt worden. Gelukkig doen ze ook dat met veel plezier. "Cakes inpakken, een leuke specialiteit!"