Ontroerende actie voor hulphond Entli: zelfs uit Argentinië komen varkentjes

Hulphond Entli uit Groningen is verzot op haar knuffelvarkentjes van de IKEA. Ze kan niet zonder haar roze vriendjes. Helaas, zijn ze na intensief gebruik aan vervanging toe. Maar tot verdriet van haar en haar baasje Bente Wepster zijn ze uit het assortiment gehaald.

Daarom heeft Bente onlangs de stoute schoenen aangetrokken en een oproep geplaatst voor vrienden op social media. Binnen no time ging de video viral en nu willen Nederlanders uit binnen- en buitenland hun varkentjes doneren: "Ik kreeg alleen maar lieve reacties. Het is ontroerend. Nederlanders in onder meer Nederland, Argentinië en New York hebben gereageerd. Zij willen een varkentje op de post doen of er eentje komen brengen."

Voor nu heeft Entli nog zo'n zes knuffelvarkentjes: "Ze heeft onder andere eentje op het werk en eentje thuis. Ze kan niet zonder ze. Ze slaapt niet zonder een varkentje. Ze is er ook trots op. Ze moet het ook altijd aan het bezoek en aan de mensen in het ziekenhuis laten zien. Maar nu zijn ze echt aan vervanging toe. Ze zijn vermagerd en vies."

Een tweede leven

Dat de nood hoog was, merkte familie Westerhof uit Echt ook toen ze de oproep voorbij zagen komen. "Ik wist dat wij ook zo'n varkentje moesten hebben. Ik was nog wel even bang dat ik de knuffel onlangs had weggegooid bij een grote schoonmaak. Maar gelukkig hebben we het varkentje nog. Ik heb Bente gelijk een bericht gestuurd", legt moeder Marilyn uit.

"Mijn zoon en dochter hebben nu zo'n leeftijd dat ze zo'n knuffel niet meer hoeven, dus zij vinden het ook erg leuk om het varkentje weg te geven. We hebben liever een nieuwe eigenaar in plaats van dat we hem weggooien. Bovendien maak je op deze manier iemand er heel blij mee en dat doet ons goed.", vertelt Marilyn.

Benieuwd naar het moment dat hond Entli verrast wordt? Kijk dan de bovenstaande video.