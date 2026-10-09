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Muis tussen donuts in Eindhoven, video gaat wereldwijd viraal

Muis tussen donuts in Eindhoven, video gaat wereldwijd viraal

Dieren

Vandaag, 20:37

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Een video van een muis die tussen de donuts ligt bij een vestiging van Dunkin’ Donuts in Eindhoven gaat wereldwijd het internet over. De beelden zijn ongeveer een week geleden gemaakt, bevestigt een woordvoerder aan RTL Nieuws. De video is inmiddels bijna zestien miljoen keer bekeken.

Volgens Dunkin’ Donuts komt de muis niet uit de winkel zelf, maar houdt de overlast mogelijk verband met werkzaamheden aan winkelcentrum de Piazza en het nabijgelegen station. Door de verbouwingen zouden muizen zich via rioleringen en afvoeren kunnen verplaatsen.

De video werd op TikTok geplaatst en roept een hoop verbaasde en grappige reacties op:

Het bedrijf laat aan RTL Nieuws weten dat de donuts waarmee de muis in aanraking is gekomen, zijn weggegooid. Volgens de woordvoerder zijn er maatregelen genomen om de muizen te bestrijden en de hygiëne te waarborgen. Ook komt er naar aanleiding van de beelden een internationale inspectiegroep van de keten langs.

Hart van Nederland heeft geprobeerd contact op te nemen met Dunkin’ Donuts Nederland. Op het moment van schrijven is daar nog geen reactie op binnen.

Door Redactie Hart van Nederland

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