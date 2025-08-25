Terug

Dorpsbewoners redden basisschool in Grootschermer

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 18:16

Terwijl in schooljaar 2024/2025 maar liefst 45 scholen in Nederland hun deuren moesten sluiten, is het in het Noord-Hollandse Grootschermer gelukt om basisschool OBS Driessen van de ondergang te redden. Dankzij een krachtig burgerinitiatief van de dorpsraad blijft de school met 42 leerlingen tóch bestaan.

Maandagochtend is het goede nieuws feestelijk gevierd op het schoolplein. Ouders haalden opgelucht adem, want het had weinig gescheeld, of de school had zich moeten voegen bij de tientallen andere die dit jaar moesten sluiten.

En ook de leerlingen zijn uiteraard blij. "Het is een heel leuke school. Mijn vrienden zijn heel leuk en op een nieuwe school is het toch weer anders", zegt een meisje.

Zelfstandig verder

OBS Driessen, ook wel bekend als de W.J. Driessenschool, kampte met een nijpend lerarentekort. Scholenkoepel ISOB zag geen toekomst meer voor de kleine dorpsschool en pleitte voor een fusie met een basisschool in het nabijgelegen Driehuizen.

Maar dat zagen de bewoners van Grootschermer niet zitten. De dorpsraad kwam in actie en wist met vasthoudendheid en veel betrokkenheid een alternatief plan op tafel te leggen. En met succes: de school gaat nu zelfstandig verder.

