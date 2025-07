Maeve (1) overleed na verkeerde diagnose via videoconsult, toch komt beeldbellen terug

De huisartsenpost Gooi en Omstreken wil opnieuw beeldbellen inzetten bij zieke kinderen, ondanks een tragisch incident waarbij de 1-jarige Maeve overleed na een verkeerd ingeschatte diagnose via zo’n videoconsult. Haar moeder Lindsey is boos en verbijsterd.

Maeve overleed in juni 2023 aan hersenvliesontsteking, nadat haar klachten op afstand werden beoordeeld via een beeldverbinding. Volgens Lindsey werden cruciale signalen gemist. Fysiek onderzoek bleef uit, terwijl haar dochter steeds zieker werd. Pas toen de ouders zelf naar het ziekenhuis reden, werd de ernst herkend. Maar toen was het al te laat.

Na Maeves dood beloofde de huisartsenpost geen videoconsulten meer te doen bij jonge kinderen. Nu komt daar verandering in. Volgens de directeur van de huisartsenpost is het beeldbellen een ‘aanvullende tool’, bedoeld om in sommige gevallen sneller te kunnen handelen. Hij benadrukt dat het niet wordt gebruikt om urgentie te verlagen, en dat er protocollen zijn opgesteld in overleg met de Inspectie.

Toch komt het nieuws hard aan bij Lindsey, vertelt ze in bovenstaande video. Ze vindt dat er niets is geleerd van wat er met haar dochter is gebeurd. Sinds het overlijden strijdt ze voor betere triage bij jonge kinderen, deelt haar verhaal op sociale media en spreekt op cursussen voor medisch personeel. Daarbij waarschuwt ze voor de risico’s van afstandszorg bij kinderen.

Personeelskrapte

De artsenfederatie KNMG adviseert voorzichtig te zijn met beeldbellen bij kinderen jonger dan 12, zeker als ouders er niet fysiek bij zijn. De huisartsenpost zegt te zullen evalueren of het middel in alle gevallen geschikt is, maar wil de optie openhouden in tijden van personeelskrapte.

Voor Lindsey is dat onacceptabel. Haar boodschap is duidelijk: "Kinderen moeten gezien worden."