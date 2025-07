Zijn woning staat klaar, maar Dirk (60) zit vast in verzorgingshuis door huisartstekort

Dirk Dekker (60) uit Krommenie wil dolgraag naar zijn nieuwe woning, maar hij kan er niet in. De reden: hij vindt geen huisarts. En dus zit hij noodgedwongen in een verzorgingshuis tussen mensen met dementie, terwijl hij zelf nog helder van geest is.

Na een beroerte in 2014 en een zware epileptische aanval in 2023 is Dirk langzaam hersteld. Hij kan zich weer redelijk bewegen en is klaar om zelfstandig te wonen. De gemeente regelde met spoed een woning voor hem, zijn kinderen richtten die in. Maar die staat inmiddels al 2 maanden leeg. Zonder huisarts krijgt hij geen medicatie en begeleiding aan huis. En dus blijft Dirk vastzitten in verzorgingshuis Rosariumhorst, waar zijn kamer eigenlijk bedoeld is voor iemand met zwaardere cognitieve problemen.

Wethouder Harrie van der Laan uit Zaanstad sprak onlangs zijn frustratie uit tijdens de raadsvergadering. Hij noemt de situatie ‘onvoorstelbaar’ en deed een oproep: welke huisarts kan Dirk helpen? Volgens hem is het zonde dat een kamer van 10.000 euro per maand onnodig bezet wordt, terwijl Dirk prima zelfstandig zou kunnen wonen.

900.000 Nederlanders hebben geen huisarts

Ruim 900.000 Nederlanders hebben geen huisarts of zoeken actief naar een andere, terwijl in 2024 zo’n 60 procent van de huisartsenpraktijken een patiëntenstop had. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van de Algemene Rekenkamer. Door vergrijzing, extra zorgtaken en een tekort aan praktijkhouders dreigt het huisartsentekort de komende jaren verder op te lopen.

Mensen zonder huisarts ervaren vaak veel stress, frustratie en onzekerheid, aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Sommigen zoeken bij gebrek aan deskundige hulp zelf een oplossing voor medische problemen. Ze kopen bijvoorbeeld online medicijnen, zonder controles en voorlichting. De IGJ zegt zich zorgen te maken over "het grote aantal mensen zonder huisarts" en wil verbetering zien.

Dirk wacht. Zijn woning staat klaar. Zijn hoofd is helder. Maar zonder arts zit hij klem. De gemeente kijkt mee, het verzorgingshuis begrijpt zijn situatie, maar de sleutel tot zijn vrijheid ligt bij een huisarts die ruimte heeft. En die is tot nu toe nergens te vinden.