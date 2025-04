Honderdduizenden Nederlanders zoeken huisarts, hier staan behandelkamers leeg

Een klein miljoen Nederlanders zit met een probleem: ze hebben geen huisarts of zijn wanhopig op zoek naar een praktijk die nog plek heeft. De zorgvraag in Nederland stijgt, maar tegelijkertijd zijn huisartsen niet evenredig verspreid over het land en werken veel dokters parttime.

Daardoor zijn veel praktijken genoodzaakt om nieuwe patiënten te weigeren. Dat merkte ook huisarts Rijan Falkenberg in de gemeente Eindhoven. “We zagen dat de meeste huisartsenpraktijken in de buurt gesloten waren voor inschrijvingen,” zegt hij tegen Hart van Nederland.

Daarom opende hij een nieuwe praktijk met ruimte voor maar liefst 7000 patiënten. En die ruimte is hard nodig, want in de buurt worden in rap tempo huizen bijgebouwd. En dat betekent: veel mensen op zoek naar een dokter. “Hier in de wijk is veel nieuwbouw. Binnenkort opent hier weer een flat met 600 bewoners.”

Startklaar

Sommige ruimtes zijn al volledig ingericht. Op dit moment staan er 1200 mensen bij zijn praktijk ingeschreven, en dat aantal groeit met zo’n vijftig per week.

Startklaar dus, maar voor de Noord-Brabantse arts is het nu vooral zaak om voldoende personeel te vinden. “Ik moet qua personeel ook nog groeien. Ik heb nu een aantal lege behandelkamers, enkele daarvan zijn al ingericht en startklaar. De hoop is nu dat collega’s zich gaan melden om hier te komen werken.”