50 uur zonder eten: huisartsen Stefan en Alja sluiten zich op in glazen spreekkamer

Huisarts Stefan van Rooijen uit Asten vast samen met zijn collega Alja Sluiter vijftig uur lang in een glazen spreekkamer in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Ze doen dit om aandacht te vragen voor de gezondheidssituatie in Nederland op dit moment en de toekomstige generatie die hier de gevolgen van gaat ondervinden.

Stefan en Alja maken zich vooral zorgen over de toename van ongezonde gewoontes, zoals slechte voeding en het gebruik van vapes. Door slechte voeding is de helft van de bevolking op dit moment te zwaar. In 2050 zal 64 procent van de mensen overgewicht hebben.

Stefan en Alja vinden dat er nú iets moet veranderen. Via de actie, die vrijdag is gestart, willen ze laten zien wat huisartsen dagelijks voelen en hopen ze mensen wakker te schudden.

Gezond leven

Uit het Hart van Nederland-panel onder 3.121 respondenten blijkt dat mensen zelf relatief vaak aangeven dat ze gezond leven. Zo zegt 92 procent dat ze gevarieerd en gezond eet, 87 procent zegt voldoende water te drinken en nog eens 87 procent zegt voldoende nachtrust te pakken. De helft van de respondenten zegt de afgelopen week te hebben gesport.

Om overgewicht te voorkomen, is het belangrijk om gezond te leven. Mensen die proberen af te vallen, zien niet altijd het gewenste resultaat. In onderstaande video leggen we uit hoe dat kan komen: