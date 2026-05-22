Je urn naast die van Rembrandt? Dat kan in Amsterdam (voor 10.000 euro)

Gisteren, 22:10

Op de begraafplaats om de hoek terechtkomen na je dood? Of bijgezet worden naast een van de grootste schilders van Nederland: Rembrandt van Rijn? Het kan over een paar jaar in de Westerkerk in Amsterdam. Daar hangt wel een flink prijskaartje aan: 10.000 euro. De kerk heeft dat geld hard nodig voor een ingrijpende restauratie.

In ruil daarvoor mag je urn worden bijgezet in een nieuwe crypte onder de kerk. De urn moet je overigens zelf regelen. Of je nabestaanden, mocht je er dan zelf niet meer zijn. Maar alle gekheid op een stokje: het is een bloedserieus plan van Stichting Vrienden Westerkerk.

Secretaris John Faasse legt uit: "Het probleem is dat de vloer inklinkt. Er moeten dus nieuwe betonplaten onder komen, want de vloer eronder is veengrond en die verzakt. Die nieuwe platen moeten dan ook gestut worden. En dan kan er dus ook een crypte onder." Als er voldoende geld wordt opgehaald, kan de verbouwing beginnen. Dat geld moet onder meer binnenkomen via de verhuur van plekken voor urnen.

Verhuur dus, want het is de bedoeling dat je urn er tien jaar kan staan. Dat is dus voor duizend euro per jaar maar dan ben je (of je dierbare) wel in het gezelschap van indrukwekkende types. "Rembrandt heeft hier echt gelegen", schalt John vrolijk door de kerk. "Het halve Rijksmuseum lag hier, destijds ging dat zo. Als je een belangrijk figuur was dan werd je begraven of bijgezet in de kerk in de buurt. En hier ging dat om echt grote namen."

Door Daniël Bom

