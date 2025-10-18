Gehandicapte Thom (19) ontstemd na verdwijning spraakcomputer

De spraakcomputer van de 19-jarige gehandicapte Thom Ng uit Alkmaar is verdwenen. Zonder het apparaat, dat hij via een irisscan gebruikt om te praten, kan hij zich niet goed uiten. De computer verdween dinsdag bij zijn dagbesteding en is vermoedelijk gestolen. De zorginstelling en Thoms familie doen een dringende oproep om het apparaat terug te brengen.

Het apparaat, met een waarde van ruim 25.000 euro, is belangrijk voor Thom. Via een irisscan kiest hij uit duizenden foto’s om woorden en zinnen te vormen, en daarnaast gebruikt hij de computer om de televisie te bedienen en filmpjes te kijken. Sinds de diefstal is hij volgens zijn moeder Karin volledig afgesloten van de buitenwereld.

Enorm verlies

"Het gaat gelukkig wel wat beter met Thom", aldus Karin. "Hij heeft inmiddels een leencomputer, dus hij heeft eindelijk weer een stem. Dat maakt een wereld van verschil." De computer was al dertien jaar in gebruik en zat vol met foto’s van familie, vrienden en herinneringen. "Alles stond erin. Gelukkig konden we via iCloud nog een deel terughalen, maar het blijft een enorm verlies."

Inmiddels is er aangifte gedaan van diefstal, maar het liefst ziet Karin dat de spraakcomputer snel weer in handen is van haar zoon Thom. "Degene die hem heeft, kan er niets mee. Breng hem gewoon terug, desnoods anoniem. Dat is het enige wat ik hoop."