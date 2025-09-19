Terug

Gestolen plaquette oorlogsmonument John Frostbrug vervangen: nieuw monument onthuld

Vandaag, 22:46

In Arnhem is vrijdagmiddag een nieuw oorlogsmonument onthuld bij de John Frostbrug, exact op de plek waar Britse parachutisten in 1944 fel vochten tijdens de Slag om Arnhem. Het oude bronzen monument werd eerder dit jaar gestolen, tot groot verdriet van betrokkenen.

De onthulling werd gedaan door burgemeester Ahmed Marcouch, wethouder Bob Roelofs en Caroline Frost, de dochter van luitenant-kolonel John Frost. Hij leidde in september 1944 zijn bataljon bij de vergeefse poging om de Rijnbrug vast te houden.

Het eerdere monument verdween tijdens Koningsnacht. "Onbegrijpelijk en pijnlijk", noemde wethouder Roelofs de diefstal destijds. Lokale ondernemers sprongen bij om een nieuwe plaquette mogelijk te maken.

Herdenkingen

De onthulling maakte deel uit van de jaarlijkse Airborne-herdenkingen, die plaatsvinden in en rond Arnhem. De John Frostbrug is voor veel Arnhemmers het symbool van de strijd tijdens Operatie Market Garden. Hoewel de slag militair gezien werd verloren, is de brug een plek waar de offers van de geallieerden tot op de dag van vandaag worden herdacht.

