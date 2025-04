Plaquette oorlogsmonument bij John Frostbrug gestolen: "Onbegrijpelijk en pijnlijk"

Bij de John Frostbrug in Arnhem is een oorlogsmonument plotseling verdwenen. De gemeente vermoedt dat de bronzen plaquette over de Slag om Arnhem is gestolen en bereidt aangifte voor, zo meldt De Gelderlander. Wethouder Bob Roelofs (erfgoed) noemt de verdwijning "onbegrijpelijk" en zegt dat het extra pijnlijk is omdat het gebeurt in een periode waarin herdenken centraal staat.

Waarom de plaquette is weggehaald, blijft onduidelijk. "Ik ga niet speculeren. De realiteit is dat de plaquette er nu niet is", benadrukt Roelofs. Hij spreekt zijn ongeloof uit over de verdwijning: "Het is onbegrijpelijk dat een plaquette met zo'n historie op zo'n heilige plek er niet meer is. Dit zijn mensen die overal maling aan hebben."

In 2023 werden twee oorlogsmonumenten gestolen uit de tuin van het Airborne Museum in Oosterbeek gestolen. De bronzen beelden van een adelaar en een parachutist, samen zo'n honderdduizend euro waard, stonden daar om de slachtoffers van de Slag om Arnhem te herdenken. Bezoekers en de directeur van het museum vertellen in de bovenstaande video over de impact van de diefstal.

De John Frostbrug, vernoemd naar de Britse luitenant-kolonel John Frost, speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Slag om Arnhem in september 1944. De gevechten maakten deel uit van Operatie Market Garden, waarin de geallieerden probeerden bruggen in Nederland te veroveren om verder Duitsland binnen te trekken. Door zware tegenstand slaagden zij er niet in Arnhem vast te houden, waarna de stad zwaar werd getroffen.

Herdenken Slag om Arnhem

Ieder jaar in september wordt de Slag om Arnhem herdacht bij de brug. "Het is de plek waar we de verloren slag herdenken. Dan staat het vol met Arnhemmers. De brug wordt afgesloten en iedereen staat waardig stil bij de vrijheid", legt Roelofs uit.

Volgens de wethouder zat de plaquette stevig bevestigd. "Hij is er helemaal uitgesloopt. Hier moet wel een plan achter hebben gezeten", zegt hij. De gemeente Arnhem hoopt dat tips uit het publiek kunnen helpen om de plaquette terug te vinden.