Rijen herdenkt 'paradijsvogel' Kees na fatale woningbrand

'Paradijsvogel', 'prachtmens' en 'vreemd figuur': Kees Embregts was een levende legende in het Brabantse Rijen. Vrijwel iedereen in het dorp kende hem en vond iets van Kees, zowel positief als negatief. Helaas is Kees er niet meer. Hij kwam vorige week om bij een woningbrand.

Desondanks zal Kees voortleven in het collectieve geheugen van Rijen. Dat is nu al te zien aan het feit dat buurtbewoners een herdenkingsmoment hebben opgezet voor de opmerkelijke figuur. Bij de plaatselijke kerk brachten zij dinsdagavond een eerbetoon aan Kees, inclusief een moment van stilte, een toespraak van de burgemeester en een gedicht dat speciaal aan hem is gewijd.

Korte broek en hoedje

De initiatiefnemers riepen iedereen op om in korte broek naar de herdenking te komen. Dit was kennelijk, samen met een hoedje, de kenmerkende uitstraling van Kees.

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog.

In de video bovenaan zie je hoe de herdenking van Kees verliep.