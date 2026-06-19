Politie zoekt getuigen na woningbrand Rijen, waar Kees bij omkwam

De politie onderzoekt de woningbrand aan de Hoofdstraat in Rijen afgelopen dinsdag. In de uitgebrande woning werd het lichaam van de bewoner, Kees, gevonden. De politie is op zoek naar mensen die voor of tijdens de brand iets hebben gezien of gehoord.

In de video bovenaan zie je hoe de buurt reageert op de brand, Kees was op dat moment nog vermist.

In de woning aan de Hoofdstraat in het Brabantse dorp brak dinsdag rond 23.45 uur brand uit. Vanwege instortingsgevaar moest de brandweer van buitenaf blussen. Woensdagmiddag vonden specialisten van de brandweer het lichaam van Kees in de woning.

De politie heeft de zaak in onderzoek en roept mensen die meer weten over wat er zich die avond heeft afgespeeld op om zich te melden. "Misschien heeft u personen of voertuigen gezien die u zijn bijgebleven, of beschikt u over camerabeelden, videodeurbelbeelden of dashcambeelden waarop iets te zien is uit de periode vóór de brand. Ook als u denkt dat uw informatie niet van belang is, vragen wij u toch contact met ons op te nemen", aldus de politie.