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Lichaam gevonden in uitgebrande woning Rijen

Brand

Vandaag, 18:10

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Tijdens de zoektocht in het uitgebrande huis in Rijen is woensdagmiddag een lichaam gevonden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het is nog niet bekend of het gaat om de vermiste bewoner Kees.

De woning aan de Hoofdstraat brandde in de nacht van dinsdag op woensdag grotendeels uit. Woensdagochtend konden hulpdiensten vanwege instortingsgevaar nog niet naar binnen. Woensdagmiddag werd er door specialisten van de brandweer een lichaam aangetroffen in de woning.

De politie kan nog niet bevestigen of het om de vermiste Kees gaat. Volgens buurtbewoners was bewoner Kees al sinds de brand niet meer gezien, waardoor de zorgen toenamen. "Als je dan het adres hoort, dan denk je gelijk: daar woont Kees. En vele Rijenaren voelen dat met mij", vertelde burgemeester Derk Alssema woensdagochtend aan Hart van Nederland. "Iedereen kent Kees en Kees kent iedereen. Het is een hele leuke, vrolijke, bijzondere man."

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

De schok in Rijen is groot na de verwoestende brand. Het hele dorp vreest voor vermiste Kees na grote woningbrand, zo is te zien in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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