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Instortingsgevaar bij grote woningbrand Rijen, 'mogelijk nog iemand binnen'

Brand

Vandaag, 06:30

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In een woning aan de Hoofdstraat in het Noord-Brabantse Rijen woedt sinds dinsdagavond laat een grote brand. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is er mogelijk nog iemand binnen.

De felle brand ontstond rond 23.45 uur. De woordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat de brand rond 03.00 uur "al aardig onder controle" was. Bij de brand is veel rook vrijgekomen. De omgeving is afgezet.

De brandweer kan de brand voorlopig niet van binnenuit bestrijden vanwege instortingsgevaar. Daardoor wordt de brand van buitenaf bestreden. Ook is een drone ingezet om een beeld te krijgen van de situatie in de woning.

Straat afgesloten

De Hoofdstraat is afgesloten voor verkeer. Hulpdiensten werken samen met bouw- en woningtoezicht aan een plan om de woning na het blussen veilig te kunnen betreden.

Pas daarna kan nader onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de brand en kan worden vastgesteld of er zich nog iemand in het pand bevindt. "We weten nog niet of dat klopt, maar er wordt wel iemand gemist", aldus de woordvoerder.

Door Redactie Hart van Nederland

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