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Heel Rijen vreest om vermiste Kees na grote woningbrand

Brand

Vandaag, 12:20

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Na de grote woningbrand aan de Hoofdstraat in Rijen wordt nog altijd gezocht naar een vermiste persoon. De woning brandde in de nacht van dinsdag op woensdag grotendeels uit. Woensdagochtend konden hulpdiensten vanwege instortingsgevaar nog niet naar binnen. Een drone werd ingezet, maar daarbij werd niemand aangetroffen.

Hulpdiensten werken nu aan een plan om de uitgebrande woning alsnog te onderzoeken. "De hulpdiensten halen op dit moment alles uit de kast om te kijken of Kees nog in de woning is", zegt burgemeester Derk Alssema tegen Hart van Nederland.

'Iedereen kent Kees'

De mogelijke vermissing houdt het hele dorp bezig. "Als je dan het adres hoort, dan denk je gelijk: daar woont Kees. En vele Rijenaren voelen dat met mij." Volgens Alssema is Kees een markante inwoner. "Iedereen kent Kees en Kees kent iedereen. Het is een hele leuke, vrolijke, bijzondere man."

De burgemeester kende Kees persoonlijk ook goed. "We hadden altijd leuke gesprekken als we elkaar tegenkwamen. Iedereen heeft hetzelfde gevoel: het zal toch niet? We kunnen geen contact met hem krijgen, dus iedereen hoopt het beste maar vreest vooral het ergste."

In het dorp is de brand het gesprek van de dag, zo is te zien in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

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