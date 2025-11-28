Jurgen en Monique runnen succesvol pakketpunt in Etten-Leur: 'Vooral met feestdagen heel leuk'

Met de feestdagen in het vooruitzicht worden er, zoals ieder jaar, weer een hoop pakketjes besteld. Omdat niet iedereen thuis is als deze pakketten worden afgeleverd, zorgt een pakketpunt ervoor dat de pakjes veilig worden bewaard tot een moment dat de ontvanger deze op kan halen. Jurgen Dufornee en zijn vrouw Monique Danker runnen al jaren met veel plezier zo'n pakketpunt in Etten-Leur. "Er staan soms zelfs hele rijen voor de deur."

Per maand ontvangt het stel uit de Brabantse plaats 20.000 pakketten van klanten uit de hele regio. Jurgen en Monique verwachten dat het rondom Black Friday en de feestdagen nog drukker zal worden dan normaal. Twee jaar geleden ontving Monique nog zelf pakketjes aan huis van mensen uit haar straat. Buren waren niet vaak thuis, daarom werden de pakketjes bij haar zelf afgeleverd. Uiteindelijk startte ze zelf een pakketpunt. "Al 8 jaar doen we dit werk", aldus Jurgen, de partner van Monique. "We handelen vijf tot zes dagen per week duizenden pakketten af."

5.000 euro per maand

Jurgen werkte eerder als vrachtwagenchauffeur, maar door rugklachten besloot hij daarmee te stoppen, vertelt hij aan Hart van Nederland. "Ik wilde wel blijven werken en zag toekomst in het pakketpunt. Er staan soms zelfs rijen voor de deur en ik zet duizenden stappen per dag." Per pakket levert het ze 15 cent tot een euro op, want uitkomt op bijna 5.000 euro per maand.

Het gaat het stel niet alleen om het geld, maar ook om de sociale contacten. "Vooral met de drukke feestdagen is leuk en druk. Tijdens de kerstvakantie is het wel rustiger, want dan is iedereen al thuis met zijn pakketjes", aldus Jurgen. De positiviteit van het stel zorgt volgens hem voor een vriendelijke en leuke sfeer op het pakketpunt. "Onze service wordt echt gewaardeerd."