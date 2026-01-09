Bescheiden Dzmitry na ijskoude redding: 'Ben geen held, maar een mens'

Het is met al die sneeuw natuurlijk goed opletten, zeker als je in de auto zit. Maar een ongeluk blijft toch in dat welbekende kleine hoekje zitten. Zo ook aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven, waar een vrouw vrijdagochtend met haar voertuig pardoes het kanaal inreed. Een hachelijke situatie, dacht ook de 34-jarige Dzmitry Viarbitski. De bewoner van het nabijgelegen azc sprong direct het water in om de vrouw uit haar benarde positie te bevrijden.

Een van de eerste dingen die hem opviel was het geluid, alsof er plastic op ijs klapte. Als hij gaat kijken wat er aan de hand is ziet hij dat het compleet mis is. "Ik zag een vrouw in de auto zitten. Ze riep: 'help, help!' Dus zonder na te denken ben ik haar gaan helpen en het water ingedoken", stelt de nuchtere azc-bewoner. Dat hij zijn eigen leven daarmee op het spel zette, deerde hem niet. "Ze had hulp nodig."

Enorm dankbaar

Adrenaline, dat is wat hem in het ijskoude water op de been houdt. Hij weet haar gelukkig te bevrijden en daarna op het droge te krijgen, waar andere omstanders ze weer op de been helpen. In een nabijgelegen bouwmarkt kunnen de twee weer op krachten komen. "Daar hebben we gewacht op de politie en de andere hulpdiensten."

Het eveneens kletsnatte slachtoffer is Dzmitry enorm dankbaar: "Ze bedankte mij opnieuw en opnieuw." Sommigen zullen hem zelfs een held noemen, maar daar is de bescheiden vluchteling het niet mee eens. "Ik ben geen held, ik ben maar een mens. Ze had gewoon hulp nodig." Een speciale titel heeft hij dus niet nodig, maar iets anders wel. "Een douche, thee en rust", besluit hij met een vermoeide maar voldane blik op zijn gezicht.