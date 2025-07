Olympiër haalt op z'n 24e alsnog A-diploma: 'Niemand vroeg er ooit naar'

Hij zwom al op de Olympische Spelen, werd al eens Nederlands kampioen en staat op het punt om af te reizen naar het WK in Singapore. Maar wat hij nog nooit had? Een A-diploma. Tot nu. Zwemmer Sean Niewold (24) haalde hem deze week alsnog.

Bij het NOS Jeugdjournaal vertelt hij dat hij het eigenlijk wel grappig vindt. "Eerst naar de Spelen, nu naar het WK en EK... en dan nu pas m’n A." Sean groeide op in het buitenland, ging naar Britse scholen, en leerde daar wel zwemmen tijdens de gymles. "Maar diplomazwemmen bestond er niet", aldus Sean.

Tijdens het afzwemmen moest hij álles doen, van met kleren zwemmen tot door een gat duiken. "Ik zag al reacties van: zou hij wel door dat gat passen? Dat lukte wel. Alleen het drijven was lastig, dat lukte maar net tien seconden."

Hoewel niemand ooit vroeg naar een zwemdiploma op de Spelen, is hij blij dat hij het papiertje nu officieel op zak heeft. "Niemand verwacht dat. Ik moet nog maar even kijken wanneer ik B ga halen, want dat drijven lukte maar net."

