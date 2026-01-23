NAVO-onrust doet veteranen Maik en John veel: 'Gaat zo niet'

Persoonlijke verhalen
Vandaag, 22:59
Groenland, Trump, Rutte en de NAVO. Het zijn vier woorden die de afgelopen weken veelvuldig voorbij zijn gekomen en dat is veteranen Maik Bergsma (66) en John Marechal (68) uit Roermond zeer zeker niet ontgaan. Beide stonden ze tijdens missies naast de Amerikanen, altijd met het beste gevoel. Maar nu zitten ze met een nare smaak in de mond.
Hoewel de angel er voor nu uitgetrokken lijkt - mede door toedoen van NAVO-baas Rutte - blijft Trump onberekenbaar. Daardoor lijkt het voor de twee veteranen net alsof het aloude bondgenootschap dat we als Nederland met de Amerikanen hebben, te verdwijnen. En dat doet ze pijn.
Maik diende in 1979 in Libanon. Daar maakte hij een traumatische gebeurtenis met een bermbom mee. Hij stopte in 1983 bij Defensie. John diende onder andere in Afghanistan, waar de Amerikanen in strijd waren met de Taliban. Ook hij maakte heel heftige dingen mee, zoals bombardementen op de basis waar hij verbleef.
Het verhaal van Maik en John zie je in de video bovenaan.
Dat de regering-Trump nu gas terugneemt in de soap rond Groenland is goed nieuws, zegt politiek Den Haag. "Ik denk dat we de secretaris-generaal van de NAVO heel dankbaar mogen zijn voor het enorme werk dat hij heeft verricht om een geitenpaadje te vinden tussen naar wat leek onverenigbare belangen", aldus Buitenlandse Zaken-minister Van Weel.
Hij denkt dat de situatie voorlopig kalm zal blijven, ondanks Trumps onvoorspelbaarheid. "Hij heeft de afgelopen week een consistente draai gemaakt. In delen, zoals hij dat wel eerder heeft gedaan." Volgens Van Weel komt die draai door tegenstand vanuit Europa, maar ook door onderuitzakkende aandelenbeurzen en het gebrek aan steun bij zijn achterban en partij.
Defensieminister Brekelmans denkt dat de relatie met de Amerikanen nu wel anders is geworden. "Fundamenteel blijft de relatie hetzelfde, we staan gezamenlijk verantwoordelijk voor de collectieve veiligheid. Maar je ziet wel dat er veel communicatie en inspanning aan te pas moest komen om dat weer op één lijn te brengen. Ook voor in de toekomst blijft dat een aandachtspunt. We moeten er heel hard aan blijven werken om niet uit elkaar te gaan lopen."
