NAVO-onrust doet veteranen Maik en John veel: 'Gaat zo niet'

Groenland, Trump, Rutte en de NAVO. Het zijn vier woorden die de afgelopen weken veelvuldig voorbij zijn gekomen en dat is veteranen Maik Bergsma (66) en John Marechal (68) uit Roermond zeer zeker niet ontgaan. Beide stonden ze tijdens missies naast de Amerikanen, altijd met het beste gevoel. Maar nu zitten ze met een nare smaak in de mond.

Hoewel de angel er voor nu uitgetrokken lijkt - mede door toedoen van NAVO-baas Rutte - blijft Trump onberekenbaar. Daardoor lijkt het voor de twee veteranen net alsof het aloude bondgenootschap dat we als Nederland met de Amerikanen hebben, te verdwijnen. En dat doet ze pijn.

Maik diende in 1979 in Libanon. Daar maakte hij een traumatische gebeurtenis met een bermbom mee. Hij stopte in 1983 bij Defensie. John diende onder andere in Afghanistan, waar de Amerikanen in strijd waren met de Taliban. Ook hij maakte heel heftige dingen mee, zoals bombardementen op de basis waar hij verbleef.

Het verhaal van Maik en John zie je in de video bovenaan.