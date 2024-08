Thaise grottocht eindigt in paniek: Micha en Xanta weten nipt aan dood te ontsnappen

Micha van der Pluijm (19) en Xante Beckers (20) zijn deze week ontsnapt aan een chaotische en levensgevaarlijke situatie in het zuiden van Thailand. De onderwater grot waar ze in liepen stroomde snel vol met water. Volgens de media hadden de toeristen geluk dat ze niet door waterstromen in de grotten van Nam Talu zijn meegesleurd. Bij de plotselinge stijging van het waterpeil in de grot na regenbuien is een toeristengids verdronken.

"We besloten een tour met overnachting te boeken in het nationale park van Khao Sok," laat de twintigjarige Xante aan Hart van Nederland weten. De meiden liepen in de stromende regen na de lunch eerst een stuk door de Thaise jungle voordat ze onder geruststellende begeleiding de grot ingingen.

Meegesleurd in harde stroming

De Nederlanders stonden ergens tussen de honderd en tweehonderd meter diepte toen er uit het niets: "Get out, get out" werd geroepen, op dat moment slaat de vakantiesfeer om in totale paniek. Micha verzette haar voet en werd hierdoor met de harde stroming mee naar beneden gesleurd."

Op dit punt loopt de grot in rap tempo vol met hard stromend water. Niet veel later werd Xante ook meegevoerd door het water. Twee gidsen sprongen meteen achter de meiden aan.

Verongelukt

Hoewel Micha door het meesleuren momenteel niet op haar ene voet kan staan en Xante diverse krassen en schaafwonden opliep, is het relatief goed afgelopen met ze.

"Er werd gespeculeerd dat de rest van hun groep in de grot verdronken zou zijn. Er heerste dan ook aardig wat paniek." Xante en Micha

"Helaas is het met de twee gidsen die wel meegesleurd zijn minder goed afgelopen. en van hen komt om het leven in de grot, de ander loopt een gebroken heup op en heeft urenlang moeten wachten op hulp.

Speculatie over verdrinking

Micha en Xante hebben maar liefst twee uur buiten de grot moeten wachten op hulp. Begeleiders van een andere groep toeristen wilden niet helpen. "Er werd gespeculeerd dat de rest van hun groep in de grot verdronken zou zijn. Er heerste dan ook aardig wat paniek."

Gelukkig hielpen de toeristen van de tweede groep de meiden met hun verwondingen. In de groep zaten onder andere medische studenten die Micha hebben geholpen met het inwikkelen van haar voet.

'Gesmeekt om uit de jungle te komen'

"De gidsen die bij deze groep hoorden hebben niks voor ons betekend. Ook kwam er geen hulp voor ons, wat wel in de Thaise media beweerd wordt. Micha kon niet lopen dus is door vijf andere toeristen op een in elkaar geknutselde bamboe brancard door de jungle getild." Alsof dat niet alles was, vertellen de meiden aan Hart van Nederland verder: "We hebben een gids moeten smeken om ons door de jungle te begeleiden, want zelf konden we er niet uitkomen. Deze gids had eigenlijk het plan om er vandoor te gaan zonder ons."

Waarschuwing

Toen de meiden bijna terug waren bij de boot, zijn ze de andere groep tegengekomen. Na meer dan twee uur in onzekerheid kwamen ze er toen pas achter dat er niemand van de groep die binnen bleef is omgekomen: "Het gaat nu goed met ons, maar de schrik was enorm," delen de jonge vrouwen.

Wel heeft het duo een waarschuwing voor andere mensen die zo'n grotexcursies overwegen: "Ga in ieder geval niet in het regenseizoen. Wij zijn enorm teleurgesteld in de organisatie en de gidsen die compleet alle regels en waarschuwingen genegeerd hebben."

Dat is ook iets waar de Thaise overheid voor waarschuwt. Het is in het regenseizoen van juni tot en met november verboden de grotten te bezoeken.