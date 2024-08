Nederlandse vrouwen gewond bij illegale tour door grot in Thailand

Twee Nederlandse vrouwen zijn volgens Thaise media lichtgewond geraakt toen ze uit een onder water lopende grot in het zuiden van Thailand werden gered samen met twintig andere toeristen. Volgens de media hadden de toeristen geluk dat ze niet door waterstromen in de grotten van Nam Talu zijn meegesleurd. Bij de plotselinge stijging van het waterpeil in de grot na regenbuien is een toeristengids verdronken.

De groep bezocht de grotten die in de buurt van een stuwdam liggen in het nationale park Khao Sok, ongeveer 500 kilometer ten zuiden van Bangkok. Parkwachters voerden de reddingsactie uit en de parkleiding wil juridische stappen nemen tegen de overlevende gidsen die deze tocht leidden. Het is in het regenseizoen van juni tot en met november verboden de grotten te bezoeken omdat die vaak onderlopen.

De Nederlandse vrouwen zijn aan lichte verwondingen aan het been in een lokaal ziekenhuis behandeld.

ANP