Marcus (17) na ingrijpende uithuisplaatsing: ‘Was niet nodig’

Jaarlijks worden in Nederland duizenden kinderen uit huis geplaatst, terwijl dat vaak te voorkomen is. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Stichting Het Vergeten Kind. Hulpverleners en instanties werken vaak langs elkaar heen, waardoor gezinnen niet de samenhangende hulp krijgen die nodig is en een uithuisplaatsing te snel volgt.

De 17-jarige Marcus weet hoe dat voelt. Anderhalf jaar geleden werd hij plots uit huis geplaatst en woont nu in een pleeggezin in Beuningen. Hij voelt zich daar veilig, maar vraagt zich af of het echt nodig was.

Zijn moeder had psychische problemen en er kwamen veel hulpverleners over de vloer, maar iedereen keek volgens hem naar een eigen stukje. Niemand keek naar het geheel, vertelt Marcus. Volgens hem had betere, gezamenlijke hulp een uithuisplaatsing kunnen voorkomen.

Zijn verhaal is te zien in de video bovenaan dit artikel.