'Gezinsouders voor uithuisgeplaatste kinderen amper gescreend'

Zorg

Vandaag, 10:52

Gezinshuizen, waar uithuisgeplaatste kinderen met complexe problemen zouden moeten opgroeien in een veilige, kleinschalige omgeving, blijken nauwelijks streng gecontroleerd. Dat meldt het AD. Gezinsouders worden vaak beperkt of helemaal niet gescreend en landelijke, bindende regels ontbreken. Tegelijkertijd komen er ernstige misstanden aan het licht, zoals mishandeling, verplichte arbeid en seksueel misbruik.

Bij gezinshuizen is geen vaste screening. Zorgaanbieders, franchiseorganisaties en gemeenten bepalen grotendeels zelf hoe zij gezinsouders beoordelen. Daarbij bestaan slechts vrijblijvende richtlijnen, zonder duidelijke eisen voor veiligheid en kwaliteit, schrijft de krant.

De uithuisplaatsing van een kind is voor geen enkele partij een pretje:

Branchevereniging Jeugdzorg Nederland pleit voor strengere regels. Vooral bij zelfstandig opererende gezinshuizen is er volgens de organisatie nauwelijks zicht op wat er achter de voordeur gebeurt. Ook een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor gezinsouders bestaat niet.

Hoewel de sector werkt aan strengere normen, zullen die niet gelden voor gezinshuizen die niet zijn aangesloten bij de branchevereniging.

Door Redactie Hart van Nederland

