Hartverwarmend: al 20.000 euro binnen voor gestolen rolstoelbus Novée

Vandaag, 11:03

Er is goed nieuws voor de 5-jarige Novée uit Landgraaf en haar ouders. Binnen korte tijd is er al een groot bedrag van 20.000 euro binnengehaald voor een nieuwe rolstoelbus. Dat bedrag was nodig nadat de aangepaste bus van het gezin werd gestolen.

De rolstoelbus is onmisbaar voor Novée, die meervoudig gehandicapt is en het Pitt-Hopkins-syndroom heeft. Ze kan niet zonder aangepast vervoer, onder meer voor ziekenhuisafspraken. In de gestolen bus lagen ook haar rolstoel, aangepaste kinderwagen en hulpmiddelen die zij dagelijks nodig heeft.

Het gezin is heel blij met de steun die ze krijgen:

Politie is onderzoek gestopt

De diefstal vond plaats in de nacht van 1 op 2 februari en had grote impact op het gezin. "Het wordt alleen maar vervelender. Deze bus was de benen van Novée. We hebben nog gekeken of we nu iets kunnen oplossen met een speciale kinderstoel, maar daar past ze niet meer in", zei vader Ramon eerder tegen Hart van Nederland. "We zitten hier nu met een bang gezin. Er zit toch iemand anders aan je spullen."

Op de website waarop gedoneerd kan worden is te zien dat het streefbedrag is verhoogd naar 35.000 euro, vanwege hoger dan aanvankelijk ingeschatte kosten. Wat de verzekering precies vergoedt, is nog niet duidelijk. De politie heeft inmiddels aan de familie laten weten geen verder onderzoek te kunnen doen naar de diefstal, omdat andere misdrijven prioriteit krijgen.

Door Redactie Hart van Nederland

