Gerda is er kapot van dat kabouterbos alweer is vernield: 'Ik dacht, niet weer!'

Dat het kabouterdorp voor de tweede keer in één maand tijd is vernield, voelt voor vrijwilligster Gerda Bonninga als een klap in het gezicht. Ze zet zich al zes jaar in voor het kabouterbos in Alphen aan den Rijn, maar door de nieuwe vernielingen zakt de moed haar in de schoenen. "Wie doet nou zoiets? Ik snap het motief niet van iemand om dit te doen. Alleen om puur te pesten!"

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Maandagavond rond 19.00 uur kreeg Gerda via sociale media een melding van de vernieling. De dag ervoor, op zondag, was alles nog in mooie staat. Het moet dus ergens in de tussentijd zijn gebeurd. "Ik ben er kapot van. Toen ik het op mijn telefoon zag zakte ik zowat ineen. Ik dacht, niet weer!"

Als reactie plaatste Gerda een oproep om te komen helpen met opruimen. Een groep van zestien mensen heeft hier gehoor aan gegeven door zich dinsdagochtend om 11.00 uur te verzamelen bij het bos. Veel van die mensen hadden ook nieuwe kabouters gedoneerd na de eerste vernieling van het kabouterdorp begin augustus.

Veel van de kabouters zijn op een hoop gegooid. Beeld: MediaTV

'Mensen steken hun hart en ziel in het kabouterbos'

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft ook geschokt gereageerd. "Het is verdrietig dat het kabouterbos, waar mensen hart en ziel in hebben gestoken, in korte tijd twee keer wordt vernield. Dat vandalen dit doen, is onbegrijpelijk."

Tussen de gemeente en Gerda is dan ook al contact geweest. Gerda laat weten: "Ze hebben me verzekerd dat ze mee willen denken over de toekomst van het kabouterbos. Ik voel daarin dat de liefde voor de kabouters ook in de gemeente leeft!" De gemeente heeft zelf wel laten weten dat bijvoorbeeld het plaatsen van camera's rond het bos geen optie is.

Een van de kabouters heeft de slachting overleefd. Beeld: MediaTV

Verder heeft Gerda ook aangifte gedaan bij de politie. Dit deed ze na de eerste vernieling ook, maar dat leidde tot weinig resultaat. "Ik doe het toch in de hoop dat ze er iets mee kunnen doen. Maar ik besef me dat dat heel moeilijk zal worden omdat er geen camera's etc. hangen."