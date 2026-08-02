Tientallen kabouters vernield in Kabouterbos Alphen aan den Rijn

In het kabouterbos in Alphen aan den Rijn hebben grootschalige vernielingen plaatsgevonden. Zo'n zestig kabouters en talloze handgemaakte huisjes lagen zaterdag in gruzelementen wegens een vermoedelijke daad van vandalisme in het geliefde kinderbos. De initiatiefneemster en beheerster van het Kabouterbos laat via Facebook weten 'echt heel bedroefd en teleurgesteld' te zijn, zowel vanwege de gevolgen voor de kinderen als om haar persoonlijke band met de beeldjes in het bos.

"Wie slaat nu meer van zestig kabouters kapot? En wie vernielt alle met liefde en enthousiasme gemaakte huisjes?", schrijft de initiatiefneemster in het bericht. De vernielingen raken haar recht in het hart. "Als initiatiefneemster en beheerster van het kabouterbos valt dit alles dubbel zo zwaar omdat alle huisjes zijn gemaakt door mijn echtgenoot die negen weken geleden is overleden."

'Wat voor lol heb je hiervan?'

Volgens de beheerster kwamen de eerste kinderen zaterdagochtend huilend terug uit het kabouterbos. Later werden de vernielingen ontdekt. Op foto's is te zien hoe vrijwilligers tientallen scherven in kruiwagens verzamelen. Sommige kabouters zijn onherstelbaar verwoest. "Waarom doet men dit? Stoer? Lekker geblowd? Wat voor lol heb je hiervan?", vraagt de initiatiefneemster zich af.

Kabouters zijn vaker het slachtoffer van vernielingen. Verdrietig voor kinderen die graag naar de kleine wezentjes komen kijken:

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Ondanks de grote impact van de vernieling, gaat de beheerster niet bij de pakken neer zitten. Een team van negen vrijwilligers heeft zich inmiddels verzameld om nieuwe huisjes te maken en kapotte kabouters weer op te knappen. De initiatiefneemster wil dat het kabouterbos koste wat het kost een fijne plek blijft voor liefhebbers. "Er hebben zoveel kinderen plezier van dit bos. Het is zo'n leuke plek."

De initiatiefneemster roept mensen op om te komen helpen met het herstellen van het kabouterbos en het plaatsen van nieuwe kabouters. Ook roept ze mensen op de vandalen aan te spreken op hun gedrag als ze nog eens terugkeren naar het geteisterde kabouterbos.