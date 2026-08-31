Kabouterbos Alphen opnieuw bijna compleet vernield na massale hulpactie

Voor de tweede keer deze maand is het Kabouterbos in Alphen aan den Rijn bijna compleet vernield. Veel kabouters zijn kapotgegooid of geschopt. Extra pijnlijk: na de vorige vernieling kwamen tientallen mensen nieuwe kabouters brengen. Ook veel van die beeldjes zijn nu kapotgemaakt.

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Eerdere vernielingen

Begin augustus sloegen vandalen ook al toe in het geliefde kinderbos in park Zegersloot. Toen werden zo'n zestig kabouters en talloze handgemaakte huisjes hardhandig vernield. De eerste kinderen die de ravage zagen, kwamen volgens de beheerster huilend terug uit het bos.

De vernielingen kwamen destijds extra hard aan bij de initiatiefneemster. De kapotgemaakte huisjes waren gemaakt door haar echtgenoot, die negen weken daarvoor was overleden. "Als initiatiefneemster en beheerster van het kabouterbos valt dit alles dubbel zo zwaar omdat alle huisjes zijn gemaakt door mijn echtgenoot die negen weken geleden is overleden", schreef ze toen op Facebook.

Veel van de kabouters zijn op een hoop gegooid. Beeld: MediaTV

Na de vernielingen kwam een grote herstelactie op gang. Vrijwilligers gingen aan de slag met nieuwe huisjes en het repareren van kapotte kabouters. Ook kwamen tientallen mensen nieuwe kabouters brengen om het bos weer op te vullen.

Opnieuw bijna alles gesloopt

Nu is het Kabouterbos opnieuw zwaar getroffen. Veel van de kabouters, waaronder exemplaren die na de eerdere vernielingen waren geschonken, zijn kapotgegooid of geschopt.

Een van de kabouters heeft de slachting overleefd. Beeld: MediaTV

Wie verantwoordelijk is voor de nieuwe vernielingen en of de bandensporen daarmee te maken hebben, is niet bekend.