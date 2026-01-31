Kabouterbos in Rossum vernield: kabouters kapot en in beek gegooid

In het kabouterbos in het Gelderse Rossum is flinke vernieling aangericht. Tussen 12.30 en 16.30 uur zijn meerdere kabouters en andere spullen kapotgemaakt en deels in de beek gegooid. Dat meldt de organisatie van het kabouterbos op Facebook.

Volgens de beheerders is de schade groot. "Echt ongelooflijk dat er mensen zijn die dit vernielen", schrijven ze in het bericht. Het kabouterbos is juist bedoeld als laagdrempelige plek voor gezinnen en kinderen uit de omgeving. "Een bos waar wij veel tijd, energie en geld in stoppen, zodat er veel mensen van kunnen genieten."

Na de oproep op sociale media kwamen veel boze reacties binnen. "Het is niet te geloven, blijf van andermans spullen af", staat er onder het bericht. "Tijd voor een paar wildcamera's aan de boom", schrijft een ander. Het bericht is meer dan honderd keer gedeeld.

Getuigen

Ook meldden zich enkele dorpsgenoten die rond 14.30 uur twee jongens hebben gezien rondom het bos. "We hopen heel erg dat deze jongens contact met ons opnemen."

De organisatie hoopt dat de jongens of hun ouders contact opnemen. "We hopen heel erg dat deze jongens zich melden", laten ze weten. Mensen die meer informatie hebben, worden gevraagd zich te melden.

Een paar jaar geleden werd het kabouterbos in het Friese Kimswerderbos totaal vernield. Sommigen waren zelfs onthoofd, zoals je in onderstaande video ziet: