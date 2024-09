Jasper maakt de blits met zelfgebouwde elektrische 'oldtimer': 'Heb overal bekijks'

De een bouwt modelspoorbanen, de ander origami. En Jasper Hendriks uit Hoorn een eigen elektrische auto die eruitziet als een oldtimer. Alles wat hij zelf kon maken, heeft hij ook zelf gemaakt. Hij maakt er nu helemaal de blits mee op de Noord-Hollandse regionale wegen.

"Het was wel een uitdaging om de auto elektrisch te maken. Maar beroepsmatig bouw ik voor de scheepvaart dieselelektrische schepen, dus het systeem met batterijen en aandrijving begrijp ik wel", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Jasper heeft zo'n 2000 uur in het project gestoken. En dat was niet voor niets. Naast dat hij zelf erg tevreden is met het resultaat, krijgt hij ook nog eens veel aandacht onderweg. "Ik heb overal bekijks. Iedereen steekt duimpjes op, zwaait en mensen draaien om om te kijken wat eraan komt. Het is ongelooflijk hoeveel reacties ik krijg."

Op bovenstaande video zie je de elektrische 'oldtimer' van Jasper.