Grote brand in bedrijfspand Dokkum: oldtimers op het nippertje gered

In een bedrijfspand aan de Hendoweg in het Friese Dokkum is donderdagochtend een grote brand uitgebroken. Uitslaande vlammen en dikke rookwolken trekken al geruime tijd over het omliggende bedrijventerrein. Er klonk een explosie, waarna de gevel van het getroffen pand instortte.

Aanvankelijk werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een bedrijfspand, maar de situatie bleek al snel ernstiger dan verwacht. Binnen korte tijd werden meerdere brandweerploegen opgeroepen. Zij proberen te voorkomen dat de naastgelegen panden in vlammen opgaan.

Oldtimers gered

Het is nog onduidelijk welke goederen er in het pand waren opgeslagen, wat het blussen mogelijk bemoeilijkt. Oldtimers die in een nabijgelegen pand stonden, zijn uit voorzorg weggehaald.

Vanwege de grote hoeveelheid rook adviseert de brandweer omwonenden om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP