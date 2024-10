Oude liefde roest niet: Herman rijdt al 50 jaar in zijn allereerste auto

Toen hij 23 was, werd Herman Göritzlehner uit Hengelo verliefd een knalrode Volvo PV544, door zijn bijzondere ronde vorm ook wel 'de Katterug' genoemd. Hij kocht die auto, zijn allereerste. En hij heeft hem nog steeds. Inmiddels is de 73-jarige Herman 50 jaar eigenaar van diezelfde Volvo.

Hoewel Herman zijn eigen garagebedrijf had, heeft hij zijn oude wagen nooit omgeruild voor een nieuwe. "Mijn Volvo komt uit 1965 en ik kocht 'm op 11 oktober 1974 van een bedrijf uit Oldenzaal", vertelt Herman aan Hart van Nederland. "We hebben er al enorme afstanden mee gereden. We gingen met de wagen zelfs naar Moskou."

In bovenstaande video zie je het hele verhaal van Herman en zijn 'oude liefde'.