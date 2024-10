Ronkende motoren en vleugeldeuren: oldtimerfestival viert jubileum in Amerikaanse stijl

's-Gravenzande staat zaterdag op zijn kop tijdens het 25-jarig jubileum van het Breeje Durp Oldtimer Festival. Het zonnetje scheen volop en de vrolijke sfeer trok een grote menigte bezoekers, die allemaal kwamen genieten van de prachtige oldtimers en het Amerikaanse thema dat dit jaar centraal stond.

Rond 11.15 uur startte de parade van glimmende oldtimers, waarbij ook de iconische DeLorean uit Back to the Future van de partij was. Bekijk de beelden hierboven.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Beeld: Regio 15