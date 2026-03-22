Heftruckchauffeur Michael vindt rust in zijn hobby: nagelstylen

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 16:49

Een opvallende deelnemer dit weekend bij de Nederlandse Kampioenschappen Nagelstyling in Kaatsheuvel. Tussen alle vrouwen is de 56-jarige Michael uit Goes de enige man. En dan is hij ook nog heftruckchauffeur. Maar in zijn vrije tijd ruilt hij zijn truck graag in voor een nagelvijl.

Door de week is Michael Lockefeir te vinden in de drukke haven van Vlissingen. Daar rijdt hij op zijn heftruck heen en weer met grote containers. Juist daarom vindt hij nagelstyling zo leuk. "Ik haal er mijn rust uit."

Van nette gelpolish tot geschilderde bloemen, Michael kan het allemaal. Via zijn vrouw en dochter rolde hij deze hobby in. Hij komt zondag dan ook niet alleen. Dochter Nicky is mee als model en vrouw Wanda voor de support.

In de video bovenaan alles over Michael en zijn bijzondere hobby.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Jongen om nagellak uitgescholden in tram, medepassagier Bart greep in
Jongen om nagellak uitgescholden in tram, medepassagier Bart greep in
Experts waarschuwen: acrylkunstnagels kunnen heftige allergische reacties veroorzaken
Experts waarschuwen: acrylkunstnagels kunnen heftige allergische reacties veroorzaken

