Djason (3) moest vier keer worden gereanimeerd: 'Het kan iedereen overkomen'

In de aanloop naar Wereldreanimatiedag op 16 oktober vond zaterdag in Nijkerk een grote reanimatiecursus plaats. Meer dan driehonderd deelnemers leerden daar hoe ze moeten reanimeren, met dit jaar speciale aandacht voor het reanimeren van kinderen. Wie maar al te goed weet hoe belangrijk dat is, zijn de ouders van Djason uit Wanroij. De 3-jarige jongen moest vier keer worden gereanimeerd.

Toen moeder Barbara Ploeg 29 weken zwanger was, moest ze met spoed naar het ziekenhuis. "Ze dachten dat ik moest bevallen, maar na veel onderzoeken bleek ik een complete placenta-afscheuring te hebben", vertelt ze tegen Hart van Nederland. De situatie was levensgevaarlijk. "Djason moest er meteen uit, anders zouden we het allebei niet overleven. Ik had 20 procent overlevingskans, en hij maar 2 procent."

Reanimaties in het ziekenhuis

Na weken op de couveuseafdeling mocht Djason met 34,5 week eindelijk mee naar huis. Maar ruim een maand na de geboorte ging het mis. Djason kreeg zijn eerste DKTP-prik in het ziekenhuis. "Daarna begon hij slechter te kijken, hij wilde niet drinken en maakte rare geluidjes. Zijn temperatuur zakte."

Toen Barbara met hem naar het ziekenhuis ging, ging het razendsnel bergafwaarts. "In nog geen vijf minuten lag hij op de reanimatietafel", vertelt ze. Djason moest drie keer worden gereanimeerd en werd in kunstmatige coma naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Daar bleek hij hersenvliesontsteking te hebben. Na 3,5 week mochten de ouders van Djason hem weer mee naar huis nemen.

Thuis reanimeren

"We dachten: nu hebben we alles gehad en kunnen we eindelijk genieten." Maar weer een maand later ging het opnieuw mis. Barbara was boven zich aan het aankleden toen ze haar zoon plots hoorde huilen. "Ik rende naar beneden en zag dat hij rare slikkende bewegingen maakte. Toen ik hem aankeek, zag ik meteen dat er iets niet goed was. Hij ademde niet meer."

Djason bleek een atypische reflux te hebben, waarbij de maaginhoud in de luchtwegen terechtkomt. Ze belde 112 en begon met reanimeren. "Ik ben gaan drukken op zijn borstkas, maar ik kreeg het niet voor elkaar. Ik had blinde paniek." Binnen enkele minuten stond de woonkamer vol met burgerhulpverleners, politie, ambulance en trauma-artsen. Na zes pogingen begon Djason weer te huilen. "Toen we hem vanuit het ziekenhuis weer mee naar huis mochten nemen, konden we eindelijk genieten van ons kleine vechtersbaasje."

Wereldreanimatiedag

Sindsdien pleit Barbara ervoor dat alle ouders een cursus kind-reanimatie volgen. "Het kan iedereen overkomen. Je denkt dat het je niet zal treffen, maar één moment verandert alles. Als je dan weet wat je moet doen, kan dat het verschil maken tussen leven en dood."

Bij de reanimatiedag in Nijkerk lag de nadruk bewust op kinderreanimatie, omdat dat nog vaak onbekend terrein is. "Veel mensen weten niet dat de techniek anders is dan bij volwassenen", legt Louise Schalkoort van het Rode Kruis uit aan Hart van Nederland. "Bij kleine kinderen gebruik je geen volle handdruk, en je reanimeert ze niet plat op de grond."

"Elk kind dat gereanimeerd moet worden, is er één te veel. Daarom willen we ouders leren signalen te herkennen en direct te durven starten met reanimatie."