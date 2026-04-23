Lies (76) zit al maanden binnen na diefstal, krijgt geen nieuwe scootmobiel

Ben je eerst al de dupe van een laffe diefstal, kun je ook nog eens geen nieuwe scootmobiel krijgen door vervelende regeltjes. Het overkomt de 75-jarige Lies Hagenbeek uit Elburg, die nu als triest gevolg al maanden thuiszit. Sinds augustus kan ze alleen de galerij en korte stukjes de straat op met haar rollator.

En daar is ze wel eens klaar mee, net als haar man Jaap die zijn vrouw nu regelmatig tijdens uitjes moet missen. Lies verzucht: "Echt waardeloos. Afgelopen zaterdag nog bijvoorbeeld, toen was er van alles te doen in het dorp. Mijn man wilde daar naartoe en ik houd hem zeker niet tegen, maar zelf kon ik niet mee. Dan baal ik echt."

Veel te duur

In augustus 2025 werd haar scootmobiel gestolen terwijl ze op vakantie was. Ze kan wel een nieuwe krijgen via de gemeente (WMO), maar die kan niet gestald worden bij haar in het pand vanwege recente nieuwe brandveiligheidsregels. Huidige scootmobielen worden binnen gedoogd, maar dat is niet zo voor nieuwe exemplaren.

De WMO-regeling eist dat het apparaat ergens binnen of in ieder geval afgesloten kan staan. Dat lukt niet, dus geen scootmobiel voor Lies. Zelf een kopen is geen optie voor haar. "Dat ding was over de 6.000 euro", zegt ze. Een nieuwe op haar kamer zetten kan trouwens ook niet, want die past niet de deur door. Dus nu is het maar afwachten.

Noodoplossing?

De gemeente laat weten dat ze de frustraties van Lies begrijpt. "De aanleiding ligt in aangescherpte landelijke regels voor brandveiligheid. Scootmobielen mogen daardoor niet meer in algemene ruimten van gebouwen worden gestald of opgeladen, omdat dit risico's kan opleveren voor bewoners", schrijft ze in een schriftelijke reactie.

"Tegelijk vinden we het belangrijk dat inwoners zich kunnen blijven verplaatsen en mee kunnen doen in de samenleving. Daarom zien wij dit als een gezamenlijke opgave met de woningcorporatie. De corporatie is verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebouw en de stalling. Wij, als gemeente, werken concreet aan een tijdelijke stallingsvoorziening bij het complex, zodat bewoners hun scootmobiel weer veilig kunnen gebruiken. Hiervoor loopt een vergunningsaanvraag en stemmen we de uitvoering af met de betrokken partijen."

Lokale partij LEV snapt de frustratie van Lies maar al te goed. Ze hebben vragen gesteld aan de gemeente, want naast dat er een tijdelijke oplossing komt voor deze oudere dame, moet er ook structureel iets veranderen voor scootmobielgebruikers.