Geertje werd als tienermoeder geronseld door loverboys en wil nu anderen behoeden

Op haar achttiende verjaardag stond ze voor het eerst achter het raam. Niet omdat ze dat wilde, maar omdat ze nergens anders meer heen kon. Geertje (33), toen nog een tienermoeder in een begeleid woonproject, werd als kind het wereldje van seksuele uitbuiting ingetrokken. Nu, ruim vijftien jaar later, is ze clean, moeder van zeven kinderen en wil ze haar verhaal delen.

Geertje werd als minderjarige geronseld door loverboys. Ze belandde in de illegale prostitutie, stond achter het raam, werkte voor escortbureaus en via advertenties. Intussen werd ze mishandeld, uitgemolken en raakte ze zwaar verslaafd. "Als ik verdiend had, moest ik alles afstaan. Soms vonden ze het niet genoeg of had ik mijn doel niet gehaald. Dan kreeg je nog weleens klappen. In ruil kreeg ik drugs." Pas toen ze werd aangehouden op Schiphol met drugs op zak, kon ze ontsnappen aan het geweld. "Dat was mijn redding."

Inmiddels is Geertje al jaren clean. Ze is moeder van zeven kinderen en probeert haar verleden een plek te geven. Maar de schade is blijvend. Ze kampt met PTSS en verloor in die periode meerdere vriendinnen aan zelfdoding.

Begeleiders keken weg

Wat haar nog steeds bezighoudt, is dat niemand ingreep toen ze als jonge moeder werd ondergebracht in een begeleid wonen-project. "Ik had net een kind gekregen en was een tienermoeder. In dat tienermoederproject werden zoveel meisjes geronseld. Die begeleiders hadden dat toch moeten zien?" Volgens Geertje kreeg alleen haar kind hulp, maar zij niet. Uiteindelijk werd ze zelfs haar huis uitgezet. "Dan dondert je hele basis weg."

Volgens Karin Kloosterboer van Fier, een landelijk expertisecentrum dat hulp biedt aan slachtoffers van geweld en uitbuiting, blijft uitbuiting vaak onzichtbaar omdat slachtoffers zichzelf niet als slachtoffer zien, niet weten waar ze hulp kunnen zoeken, of bang zijn om melding te doen. Bovendien herkennen mensen in hun omgeving de signalen niet of weten ze niet hoe te handelen, stelt zij.

Campagne #GeenBuit

Daarom starten Fier, Defence for Children en het Rode Kruis nu de campagne #GeenBuit. Met gratis online cursussen, voorlichtingen en vervolgtrainingen willen de organisaties mensen die met jongeren werken basiskennis geven over hoe je signalen van uitbuiting herkent én wat je vervolgens kunt doen.

Geertje wil haar verhaal inzetten om anderen te waarschuwen. "Ik wil heel graag voorlichtingen gaan geven", zegt ze. Ze ziet hoe jongeren steeds jonger worden geronseld en hoe makkelijk het online gebeurt. "Volgens mij gebeurt het nu alleen nog maar meer. En steeds jonger."