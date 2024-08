1300 meisjes worden slachtoffer van loverboys, ook Danushika

Wist je dat gemiddeld 2 meisjes per middelbare school slachtoffer worden van loverboyproblematiek? Ieder jaar worden zeker 1300 meisjes in de middelbare schoolleeftijd slachtoffer van deze seksuele uitbuiting, blijkt uit cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Danushika Friederichs (32) is een van hen.

Danushika hielp daarom mee aan de film Loverboy Amsterdam, die donderdagavond in première ging. Ze kreeg te maken met seksuele uitbuiting, meerdere keren, als minderjarige maar ook meerderjarige. "Veel jongeren denken: dat overkomt mij toch niet. Maar zo'n aanbod lijkt heel onschuldig en je gaat makkelijk de drempel over."

Op haar negentiende ontmoet Danushika haar toenmalige vriendje. Haar overtuiging was inmiddels dat mannen maar één ding wilden en dat ze dat zou moeten geven. Maar deze man liet haar juist zien dat dat niet waar was en gedroeg zich hartstikke lief, vertelt ze.

Toch bleek ook deze man een ronselaar te zijn. "Hij haalde voor een netwerk meiden net als ik binnen. Zo kwam ik bij een oudere man terecht en ging ik van netwerk naar netwerk. Daar zag ik de echte harde mensenhandel."

Situaties van uitbuiting en geweld werden normaal voor Danushika. Ze sliep op straat, kreeg te maken met drugs, criminaliteit, mishandeling en prostitutie. Twee jaar lang leefde ze in deze wereld. Na vier jaar intensieve traumatherapie helpt ze nu anderen met haar verhaal. "Ik vind dat het probleem bekender moet worden, meer in het zicht komen en een grotere naam krijgen. Daar kan zo'n film als deze goed in bijdrage."