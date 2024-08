Nep-loverboys op kermis Hoorn ingezet: tientallen meiden geven gegevens

Vorige week stuurde de gemeente Hoorn acteurs naar de kermis om meisjes te versieren met een 'agressievere loverboymentaliteit'. Wie erin trapte, kreeg les over de risico's van seksuele uitbuiting. De actie leverde 49 gesprekken op. Bij 37 van deze gesprekken wilden de meiden hun gegevens delen of waren ze bereid mee te gaan naar een feest.

"Ik hoop dat de mensen nu weer beseffen hoe belangrijk het is", zegt Yuri Ohlrichs, seksuoloog bij kenniscentrum Rutgers. "Het is goed om aandacht te besteden hieraan om deze situaties te voorkomen en het risico te verkleinen."

Volgens Ohlrichs denken veel mensen dat de loverboyproblematiek een probleem is van 10 jaar geleden. "Maar het speelt nu nog steeds, dat laten deze cijfers wel zien."

Volgens de seksuoloog is het vooral belangrijk dat de meiden doorhebben dat het niet hun fout is. "Het is niet hun schuld, ook al denken mensen die dit meemaken vaak. Dat ze bijvoorbeeld niet hadden moeten ingaan op een gesprek. Daarna durven ze dan vaak niet meer te praten."

Daarom is het volgens Ohlrichs erg belangrijk dat jongeren veel over deze problematiek leren. "Al is het op school, of op de kermis: zowel de actie als de aandacht voor de actie is goed voor de bewustwording."